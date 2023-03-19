Defne Samyeli'den dikkat çeken cevap!

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, YouTube kanalı açtı ve ilk olarak Reynmen'i ağırladı. Spikerliği bırakan Defne Samyeli, Reynmen'in "Ne zaman yaşlanacaksın" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Samyeli, "Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. 85 yaşında vefat etti fakat 60 yaşında gibi duruyordu." dedi.

Ana haber spikeri olarak uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında yer alan Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu olarak yoluna devam ediyor. YouTube kanalı da açan Defne Samyeli'nin ilk konuğu Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş, oldu.Yıllara güzelliği ve fiziği ile adeta meydan okuyan Samyeli, Reynmen'in "Ne zaman yaşlanacaksın" sorusuna cevap verdi. Samyeli, şunları söyledi:"İyi gideceğim belliydi bence. Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. 85 yaşında vefat etti fakat 60 yaşında gibi duruyordu. Bunun yanında zihin ve bedenle ilgili çok çalıştım. Vücudumu çok iyi anlıyorum ve kaslarıma bir nebze de olsa hükmedebiliyorum."