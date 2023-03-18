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Ünlü aktör hayatını kaybetti

'John Wick' serisinde 'Charon' karakterine hayat veren ABD'li ünlü oyuncu Lance Reddick evinde ölü bulundu. 60 yaşında hayata veda eden Reddick, 'The Wire' dizisindeki 'Cedric Daniels' ve 'Fringe' dizisindeki 'Phillip Broyles' rolleriyle de tanınmıştı

Ekleme: 18.03.2023 - 16:12 Güncelleme: 18.03.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Pek çok iddialı dizi ve filmde rol alan aktör Lance Reddick yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünü menajeri Mia Hansen duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; Reddick dün, Los Angeles'ta bulunan evinde saat 09:30'da ölü bulundu. Lance Reddick'in doğal sebeplerden öldüğü belirtilirken ölümüyle ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

Reddick, geniş bir hayran kitlesi bulunan ve 2005-2008 yılları arasında yayınlanan 'The Wire' dizisindeki polis şefi 'Cedric Daniels' karakteriyle büyük bir şöhret kazanmıştı.

Aktör sonrasında da 'Fringe' dizisindeki 'Philip Broyles' rolüyle izleyiciyle buluşmuştu. Reddick'in burada canlandırdığı rol şöhretini pekiştirmişti.

Lance Reddick'in en çok tanınırlığını artırdığı ve sevildiği başka bir rolü ise 'John Wick' serisinde canlandırdığı ve 'John Wick'e her zaman destek olan otel müdürü 'Charon' karakteriydi. Reddick, 24 Mart'ta Türkiye'de gösterime girecek olan serinin son filmi 'John Wick 4'te de yer almıştı.

Usta aktör, ölmeden sadece bir gün önce çok sevdiği dört köpeğiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

Oyuncunun sevenleri fotoğrafların altına yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.

Ünlü aktör hayatını kaybetti



Ünlü aktör hayatını kaybetti




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