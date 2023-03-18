  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Tarifi zor bir duyguydu'

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, geçtiğimiz ay depremzede çocukları ziyaret etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunana Hatice Şendil, "Tarifi zor bir duyguydu. Ağır anlar yaşadık orada olduğumuz sürece. Dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Şendil, sözleri ile dikkat çekti.

Ekleme: 18.03.2023 - 16:29 Güncelleme: 18.03.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle birlikte 11 ilimizde ağır bir yıkım yaşanmasının ardından oyuncu Hatice Şendil de afet bölgesine giden isimlerden oldu.

Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan Hatice Şendil, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu: 'Hepimiz için zor bir şeydi. Zaten uzun zamandır derinden etkileyen, üzen konular bunlar. O yüzden de bu süreçte yardımlaşmaya ve yardıma devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için, oradaki depremzede vatandaşlarımız için biz gönülden her şeyi yapmaya hazırız. Yapmaya da devam edeceğiz. Tarifi zor bir duyguydu onların yanına gittiğimde. Ağır anlar yaşadık orada olduğumuz sürede. Dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'

'Tarifi zor bir duyguydu'
Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP'li belediyeden büyük ayıp
Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun
Başkan Erdoğan, Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne konuşuyor
CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası
Bakan Varank'tan muhalefete gönderme: 6'lı masanın avaneleri o zaman neler demişti hatırlıyor musunuz
Başkan Erdoğan Çanakkale'de! Zaferin 108. yıl dönümünde önemli açıklamalar
Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı!
Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılış! Başkan Erdoğan, Gelibolu-Eceabat devlet yolunu hizmete alacak
28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'
Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde
Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi
Türkiye'nin Finlandiya kararına Stoltenberg'den ilk tepki: İsveç'e atıfta bulundu
HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
Macron'un diktatörlüğü dünya basınında: Tartışmalı reform oylamadan imzalandı
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Akar: PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek suçüstü yakalandı
Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!