Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle birlikte 11 ilimizde ağır bir yıkım yaşanmasının ardından oyuncu Hatice Şendil de afet bölgesine giden isimlerden oldu.Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan Hatice Şendil, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu: 'Hepimiz için zor bir şeydi. Zaten uzun zamandır derinden etkileyen, üzen konular bunlar. O yüzden de bu süreçte yardımlaşmaya ve yardıma devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için, oradaki depremzede vatandaşlarımız için biz gönülden her şeyi yapmaya hazırız. Yapmaya da devam edeceğiz. Tarifi zor bir duyguydu onların yanına gittiğimde. Ağır anlar yaşadık orada olduğumuz sürede. Dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'