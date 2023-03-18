Sefo söyledi sevgilisi dans etti!

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Sefo ile güzel oyuncu Melisa Döngel'in geçtiğimiz ocak ayında aşk yaşadığı yönünde çıkan haberler gündeme geldi. İddialar hakkında sessiz kalan Melisa Döngel ile Sefo, Sapanca'da çamurlu yollarda off-road yaptıkları anları sosyal medyadan yayınlayarak ilişkilerini ilan etmiş oldu.Sefo, önceki gece Gayrettepe'de bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi gazeteciler ile sohbet eden rapçi, 'Doğum günüm bu gece, 25 yaşına girdim' dedi.Asrın felaketi hakkında da konuşan Sefo, 'Oradaki durum çok zor. İnsanlara destek olmaya gittik. Tekrar gitmek istiyorum, planlarım arasında var. Kötü şeyler de yazılmış sanırım. Fazla bakmıyorum kötü yorumlara. Oynayacağımız kamera yoktu orada, biz vardık. Oynayacak olsam burada oynarım, orada kameralara oynamam. Bir yandan ne kadar acı da çeksek yaşam mücadelesi vermek zorundayız. Hayat devam etmek zorunda. Çok fazla iş gücü var burada da. Bugün sahne gelirimiz de deprem bölgelerine bağışlanacak' ifadelerini kullandı.Ünlü rapçiyi dinlemeye gelenler arasında Melisa Döngel de vardı. Döngel arkadaşları ile loca eğlendi.