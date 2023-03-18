Reynmen: Çok da geçmeden aile kurmak istiyorum!
Defne Samyeli, Youtube kanalında bir röportaj serisine başlayacağını duyurmuştu. 'Bir Sen Bir Ben' adlı röportaj serisinin ilk konuğu, 'Reynmen' lakabıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş oldu.
Defne Samyeli’nin programına katılan Reynmen, aile olma hayalinin olduğunu söyledi: Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum.
REYNMEN’DEN 'NE ZAMAN YAŞLANACAKSIN?' SORUSU
Reynmen'in "Ne zaman yaşlanacaksın” sorusu üzerine Samyeli, "İyi gideceğim belliydi bence. Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. 85 yaşında vefat etti fakat 60 yaşında gibi duruyordu. Bunun yanında zihin ve bedenle ilgili çok çalıştım. Vücudumu çok iyi anlıyorum ve kaslarıma bir nebze de olsa hükmedebiliyorum" yanıtını verdi.
REYNMEN’DEN 'NE ZAMAN YAŞLANACAKSIN?' SORUSU
Reynmen'in "Ne zaman yaşlanacaksın” sorusu üzerine Samyeli, "İyi gideceğim belliydi bence. Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. 85 yaşında vefat etti fakat 60 yaşında gibi duruyordu. Bunun yanında zihin ve bedenle ilgili çok çalıştım. Vücudumu çok iyi anlıyorum ve kaslarıma bir nebze de olsa hükmedebiliyorum" yanıtını verdi.