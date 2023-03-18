Murat Boz son halini paylaştı!
Daha önce protez saç kullandığına dair iddialarla konuşulan ünlü şarkıcı Murat Boz, seyrelen saçlarını gürleştirmek için yurt dışında saç ektirmişti. Ünlü isim, son halini sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki şarkıcının saçlarının uzadığı görüldü.
Yıllarca protez saç kullanan ünlü şarkıcı Murat Boz sonunda kararını verip saç ektirdi. Aylarca kafasında şapka ile dolaşan Murat Boz, yeğeni Pelin ile objektif karşısında poz verdi.
YEĞENİ İLE KAMERA KARŞISINDA
Murat Boz, 7 Mayıs 2022'de Pelin ile bu pozu vermişti. Murat Boz, amca - yeğen pozunu 2023'te de tekrarladı. Murat Boz, böylelikle yeni halini paylaşımlarıyla gözler önüne sermiş oldu.
AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULMUŞTU
Son olarak Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kuruçeşme'de bir mekanda gece boyunca sohbet eden çift gecenin finalinde dans etmişti. Murat Boz içeride sarılıp veda ettiği Ayça Ayşin Turan'ı kapıya kadar uğurlamıştı. Ardından birkaç dakika bekleyerek kendisi de davetten ayrılmıştı. Çiftin bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği konuşulmuştu.
İDDİALARI YANITLADI
Son dönemde oyuncu Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Murat Boz ise gecede aşk haberlerini yalanladı. İddiaları reddeden Boz 'Ayça ile ilişkim yok' dedi.
YEĞENİ İLE KAMERA KARŞISINDA
Murat Boz, 7 Mayıs 2022'de Pelin ile bu pozu vermişti. Murat Boz, amca - yeğen pozunu 2023'te de tekrarladı. Murat Boz, böylelikle yeni halini paylaşımlarıyla gözler önüne sermiş oldu.
AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULMUŞTU
Son olarak Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kuruçeşme'de bir mekanda gece boyunca sohbet eden çift gecenin finalinde dans etmişti. Murat Boz içeride sarılıp veda ettiği Ayça Ayşin Turan'ı kapıya kadar uğurlamıştı. Ardından birkaç dakika bekleyerek kendisi de davetten ayrılmıştı. Çiftin bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği konuşulmuştu.
İDDİALARI YANITLADI
Son dönemde oyuncu Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Murat Boz ise gecede aşk haberlerini yalanladı. İddiaları reddeden Boz 'Ayça ile ilişkim yok' dedi.