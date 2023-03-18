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Beyaz Gazete
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Evi terk ettiği iddiasına ateş püskürdü!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutların dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşüt. Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç ile tartışmasının ardından evi terk ettiği yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Özdemir, "Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım" dedi.

Ekleme: 18.03.2023 - 16:08 Güncelleme: 18.03.2023 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde Adım Farah dizisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz ağustos ayında nikah masasına oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile olan evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Demet Özdemir, hakkında çıkan 'Oğuzhan Koç ile tartıştı, evi terk etti' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.


İddialara sert çıkan Özdemir, şu ifadelere yer verdi: 'İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum. Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık!'

Evi terk ettiği iddiasına ateş püskürdü!

Evi terk ettiği iddiasına ateş püskürdü!



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