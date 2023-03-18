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Deniz Seki koronavirüse yakalandı!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla koronavisüre yakalandığını duyurdu. Yatağında çektiği bir fotoğrafı yayınlayan Seki, "Bitti sanıyorlar ama ben covid olmuşum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 18.03.2023 - 00:23 Güncelleme: 18.03.2023 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Instagram sayfasından yatağındayken çektiği bir kareyi paylaşan ünlü isim, şu mesajı yazdı:

Koronavirüs bitti sanıyorlar ama ben covid olmuşum. Bugün karantinada 3'üncü günüm ve bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada ilk defa covid oldum. Lütfen dikkat edelim, hala aramızda bu pis mikrop. Yüzüm çok halsizdi, size güzel görünmek için biraz makyaj yaptım. Hepinize çok sevgiler.

Deniz Seki koronavirüse yakalandı!

52 yaşındaki Seki'nin bu paylaşımına başta Pınar Altuğ, Gonca Vuslateri, Demet Şener ve Esra Ceyhan gibi ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden geçmiş olsun mesajları geldi.

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