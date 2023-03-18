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Burcu Özberk papağanına kavuştu!

Kanal D'de 22 Mart'ta başlayacak olan 'Kraliçe' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Lucy adını verdiği papağanının evden kaçtığını duyurmuştu. Takipçilerine seslenerek papağanını bulan kişiye para ödülü vereceklerini söyleyen Özberk, sonunda Lucy'ye kavuştu.

Ekleme: 18.03.2023 - 00:28 Güncelleme: 18.03.2023 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'nin; yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen 'Queen Sugar'dan uyarlanan yeni dizisi 'Kraliçe', 22 Mart'ta izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncularından Burcu Özberk, geçtiğimiz ayarda 'Kraliçe' ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Dizi için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Özberk, 'Ne kadar heyecanlı, içimin kıpır kıpır olduğunu tarif edemem. Beni etkileyen hikayesi oldu öncelikle. Sonra da tabi ki karakterim' demişti.

Burcu Özberk papağanına kavuştu!

DİZİNİN KONUSU

'Kraliçe', ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alıyor.

Burcu Özberk papağanına kavuştu!

'PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK'

Ekranlara dönecek olmasıyla hayranlarını sevindiren 33 yaşındaki Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Lucy adını verdiği evcil papağanının evden kaçtığını duyurarak takipçilerine seslenen ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

Dünyalar güzeli kızım balkondan uçmuş. Kızım Lucy'yi hâlâ arıyoruz, bulamadık. Lütfen Suadiye taraflarında oturanlar görürse Hakan Erten'e mesaj atsın. Adına cevap verir. Yavrumu bulana para ödülü verilecektir.

Burcu Özberk papağanına kavuştu!

PAPAĞANI BULUNDU

Papağanının bulunması için takipçilerini seferber eden Özberk, güzel haberi verdi. Lucy ile fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, 'Kızım bulundu' diyerek mutluluğunu paylaştı.
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