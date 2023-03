Zeynep Bastık: Unutmadık, unutmuyoruz

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Yaşanan felaketle ilgili konuşan Bastık, enkaz altından çıkarılan ve o esnada 'Gül Beyaz Gül' şarkısının açılmasını isteyen 15 yaşındaki Ayfer'den de bahsetti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.



Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, şarkıcı Zeynep Bastık oldu.



"ÇOK SEVERİZ BİRBİRİMİZİ"



Bastık, önceki gece Etiler'de yer alan bir mekandaydı. Meslaktaşı Emir Can İğrek ile mekandan çıkan Bastık, gazetecileri görünce, "Emir Can ile bayağıdır görüşmüyorduk. Biz çok severiz birbirimizi. Yemek yedik" dedi.



"ÜZGÜNÜZ, MUTSUZUZ"



Geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketiyle alakalı cümleler kurarken boğazı düğümlenen ünlü isim, şöyle konuştu:



Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Üzgünüz, mutsuzuz. Hepimizin bir işi var, hepimizin devam etmek zorunda olduğu bir hayatı var. Herkesle aynı duyguyu paylaşmaya çalıştık ve devam ediyoruz. Unutmadık, unutmuyoruz. Hala iletişimdeyiz oradaki insanlarla. Biz de bir şekilde akıl sağlığımızı yerinde tutmaya çalışıyoruz. O kadar zor zamandan geçtik ki.. Çok zordu, çok sertti.



"İLETİŞİMDEYİZ"



Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkartılan 15 yaşındaki Ayfer, kurtarıldığı Zeynep Bastık'ın ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısını açmalarını istemişti. Bastık bu konuyla ilgili de konuşarak, "İletişimdeyiz. Birlikteyiz ve beraber olacağız. Orada da her şey iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.



"BELKİ BİR GÜN AŞIK OLURUM"



Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl eşi Tolga Akış'tan boşandıktan sonra Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi Efe Çelik ile anılmıştı. Şarkıcı, aşk soruları ve evlilik soruları ile alakalı; "Gerçekten şu an evliliğe kapıları kapattığımı mı konuşmalıyız?" dedi ve şöyle devam etti:



Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde. Belki bir gün aşık olurum, evlenirim, çocuk yaparım. İnsan her şeyi açık etmek ve açıklamak zorunda değil. Tolga ile de çok güzel bir kariyer yönetiyoruz. İlişkiler biter, ilişkiler başlar. Görüşmeye de devam ediyoruz. İnsanlar sevgili olabilir, evlenebilir, bir gün sizler de boşanabilirsiniz. Hayat böyle bir yer. Hepimiz evleniyoruz boşanıyoruz, sevgili oluyoruz ayrılıyoruz.



Daha sonra aracına binen şarkıcı, oradan ayrıldı.