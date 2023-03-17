Ünlü çiftten bebek heyecanı!

Bir kız bebek bekleyen Aslı Enver, geçtiğimiz hafta iş insanı eşi Berkin Gökbudak ile Londra'ya gitmişti. Yaklaşık altı aylık hamile olan güzel oyuncu ve eşi, dün Türkiye'ye döndü. 'Bebeğini İngiltere'de doğuracağı' iddiasına cevap veren Aslı Enver, kızlarına verecekleri isim hakkında da konuştu.

2012 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Birkan Sokullu'dan 2015'te boşanan Aslı Enver, 12 Kasım’da sürpriz şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuştu.'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, kısa süre önce de bebek beklediğini açıklamıştı.HAVAALANINDA GÖRÜNTÜLENDİLERGeçtiğimiz hafta İngiltere'nin başkenti Londra’ya giden Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, yurda döndü. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı."İNŞALLAH NORMAL DOĞUM OLUR"Yaklaşık altı aylık hamile olan 38 yaşındaki oyuncunun, doğumu Londra’da gerçekleştireceği haberleri çıkmıştı. Bu iddianın sorulması üzerine Enver, “Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur” açıklamasını yaptı."BİRKAÇ İSİM ARASINDA KARARSIZIZ"Kızlarına verecek isim konusunda kararsız kaldıklarını belirten Aslı Enver, "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Hamilelik de gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı” ifadelerini kullandı.