  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftten bebek heyecanı!

Bir kız bebek bekleyen Aslı Enver, geçtiğimiz hafta iş insanı eşi Berkin Gökbudak ile Londra'ya gitmişti. Yaklaşık altı aylık hamile olan güzel oyuncu ve eşi, dün Türkiye'ye döndü. 'Bebeğini İngiltere'de doğuracağı' iddiasına cevap veren Aslı Enver, kızlarına verecekleri isim hakkında da konuştu.

Ekleme: 17.03.2023 - 00:36 Güncelleme: 17.03.2023 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
2012 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Birkan Sokullu'dan 2015'te boşanan Aslı Enver, 12 Kasım’da sürpriz şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuştu.

'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, kısa süre önce de bebek beklediğini açıklamıştı.

Ünlü çiftten bebek heyecanı!

HAVAALANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin başkenti Londra’ya giden Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, yurda döndü. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü çiftten bebek heyecanı!

"İNŞALLAH NORMAL DOĞUM OLUR"

Yaklaşık altı aylık hamile olan 38 yaşındaki oyuncunun, doğumu Londra’da gerçekleştireceği haberleri çıkmıştı. Bu iddianın sorulması üzerine Enver, “Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur” açıklamasını yaptı.

Ünlü çiftten bebek heyecanı!

"BİRKAÇ İSİM ARASINDA KARARSIZIZ"

Kızlarına verecek isim konusunda kararsız kaldıklarını belirten Aslı Enver, "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Hamilelik de gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı” ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü de tutmadı!
Bir yıl çalışıp şef olarak atandı: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile pozu ortaya çıktı
Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak'
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
Deprem bölgesine asgari ücret formülü! Bakan Bilgin açıkladı!
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinin kapanış konuşmasını yapıyor...
Putin'den Avrupa'ya 'bağımsızlık mesajı: Ulusal çıkarlar doğrultusunda kararlar almalılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'İsias Oteli' tepkisi
HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg'den dikkat çeken 6'lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...
Şanlıurfa sele teslim! 6 aylık yağış 1 günde düştü! Acı bilanço: 15 ölü
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
Fransa’da kriz yaratan Macron’dan yeni tehdit! Kabul edilmezse harekete geçecek
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak'
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olağanüstü toplandı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıkladı! Deprem konutları bir yılda bitecek!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı