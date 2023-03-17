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Şeyma Subaşı'ndan sosyal medya hamlesi!

Şimdilerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmeye hazırlanan bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Instagram hesabı için ücretli abonelik başlattığını ve her ay belli bir ücret karşılığında sayfasına abone olanlar için özel içerikler paylaşacağını açıkladı.

Ekleme: 17.03.2023 - 00:13 Güncelleme: 17.03.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceklerini duyurmuş ve düğün davetiyelerini paylaşmıştı. 'Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma' diye kendini uyaran ünlü isim, 'Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım' sözleriyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

'GÜZEL BİR YERDE OLACAK'

Sonrasında kızı Melisa ile Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Subaşı, Akmerkez'de görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Meedo ile düğünleriyle ilgili konuşan fenomen isim, 'Mayıs ayında evleneceğiz. Düğün yerini söylemeyeyim şimdi, ama Türkiye'de olmayacak. Düğünüm güzel bir yerde olacak' ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı'ndan sosyal medya hamlesi!

'BENİ AİLEMDEN İSTEDİ'

Subaşı, geçtiğimiz sene ise YouTube kanalından bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Alsaloussi ile yaptıkları evlilik hazırlıklarına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söylemişti. 'İsteme oldu aslında. Meedo beni ailemden istedi' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını belirtmişti.

Şeyma Subaşı'ndan sosyal medya hamlesi!

ÜCRETLİ ABONELİK BAŞLATTI

Tüm bunların ardından Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla gündeme geldi. Bir çocuk annesi fenomen, Instagram'ın kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını Türkiye'de ilk kullananlardan biri olarak; aylık bir ücret karşılığı sayfasına abone olacaklara özel içerikler paylaşacağını açıkladı.

'TAKİPTE KALIN'

Ücretli aboneliği kızı Melisa ile duyurduğu bir paylaşım yapan ünlü isim, İngilizce bir mesaj yazarak şu ifadeleri kullandı:

Instagram'ın hikayeler bölümünün benim oyun alanım olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden bizimle ilgili daha fazla şey için abone olmalısınız! Burayı çılgın bir şeye dönüştürmeyi düşünüyorum. Takipte kalın!

Paylaşımına Türkçe bir not da yazan Subaşı, 'Daha fazlası ve güzel sürprizler için abone olun sosyal medya arkadaşlarım' ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİ ABONE OLDU

Şeyma Subaşı'nın yakında nikah masasına oturması beklenen Meedo'nun, sevgilisinin aylık ücreti 60,99 TL olan aboneliğine katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'ndan sosyal medya hamlesi!

400 BİN KİŞİ TAKİBİ BIRAKTI

Ülkemizde yaşanan deprem felaketine duyarsız kalan ve kısa sürede paylaşımlar yapmaya devam eden Subaşı, 400 bin takipçi kaybetmişti. Fenomen ismin şu an da 2 milyon 959 bin takipçisi bulunuyor. Şeyma'nın Instagram aboneliğine üye olmayanlar özel paylaşımlarını göremeyecek, ancak tüm takipçilerine açık olan içeriklerini görüntüleyebilecekler.
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