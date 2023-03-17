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Mahsun Kırmızıgül yeniden afet bölgesinde...

Yakın arkadaşı Haluk Levent'ın başkanı olduğu Ahbap Derneği koordinesinde afet bölgesinde 21 gün geçiren Mahsun Kırmızıgül, en çok yıkımın olduğu Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da ekibiyle birlikte yardım çalışmalarına katılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen ve Bakü'de geliri depremzedelere bağışlanacak konser için sahneye çıkan sanatçı, yeniden bölgeye gitti.

Ekleme: 17.03.2023 - 00:26 Güncelleme: 17.03.2023 - 00:35 / Editör: Ozge Selin
Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde almıştı. 21 gün deprem bölgesinde kalıp, Ahbap Derneği koordinesinde yardım çalışmalarına katılan 53 yaşındaki sanatçı, iki hafta önce İstanbul'a dönmüştü.

'HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM'

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geliri depremzedelere bağışlanacak konser veren şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Orada yakın bir akrabam yoktu ama hem kızımı gördüm, hen annemi gördüm, hem kardeşlerimi gördüm. Yakınlarımızı kaybettik, onlar bizim insanlarımız. Bu gerçekten asrın felaketi. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Biz bu acuıy, bu travmayı nasıl atlatırız bilmiyorum. Konserin bütün gelirini deprem bölgesine aktaracağız. Zaten ben depremin ikinci gününden itibaren Adıyaman'daydım. Sonra Hatay'a ve Kahramanmaraş'a gittim. Elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık, hâlâ da yapmaya çalışacağız.

Mahsun Kırmızıgül yeniden afet bölgesinde...

'BU ŞARTLARDA HAYATTA DURMAK ÇOK ZOR'

Mahsun Kırmızıgül, dün yeniden deprem bölgesine gitti. Sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yardım çağrısında bulundu: Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diliyorum. Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var.

Mahsun Kırmızıgül yeniden afet bölgesinde...

'YORGUNLUKTAN HALSİZ DÜŞTÜK'

İstanbul'a döndükten sonra Ulus'ta özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan 53 yaşındaki sanatçı, sağlık durumuyla ilgili olarak, 'Yorgunluktan halsiz düştük. Gribal bir şeydi' açıklamasını yapmıştı.

Mahsun Kırmızıgül yeniden afet bölgesinde...

'DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ'

Mahsun Kırmızıgül, büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'da geçirdiği 21 gün hakkında, 'Ben bunları size ayaküstü anlatamam. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Oradaki insanların yanındayız bizler. Ekip arkadaşlarımız da orada. Tekrardan gideceğiz' demişti.
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