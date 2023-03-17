Deniz Baysal'dan dudak uçuklatan anlaşma!

Teşkilat dizisinde oynadığı Zehra rolüyle yıldızını parlatan Deniz Baysal Yurtçu, reklamcıların da radarına takıldı. Kendisine gelen teklifleri değerlendiren Deniz Baysal Yurtçu, bomba bir reklam anlaşmasına imza attı.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtçu bomba bir reklam anlaşmasına imza attı. Teşkilat dizisinde başrolde yer alan Deniz Baysal Yurtçu, uzun zamandır kendisi ile çalışmak isteyen markalardan biri ile el sıkıştı.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Baysal Yurtçu, Teşkilat dizisindeki performansları ile büyük beğeni topluyor.



Çok sayıda film teklifi de alan Deniz Baysal Yurtçu, dünyaca ünlü bir otomobil markasıyla reklam anlaşması yaptı.