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Beyaz Gazete
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Demet Şener'den AVM turu...

2018 yılında boşandığı İbrahim Kutluay ile 13 yaşındaki oğulları Ömer'in diş tedavisi ücretini ödemediği için davalık olan eski manken Demet Şener, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Ekleme: 17.03.2023 - 00:23 Güncelleme: 17.03.2023 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
İstinyePark'da dünyaca ünlü mağazalar arasında turlayan Demet Şener, karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek, objektiflere poz verdi.

"HİÇ O KONULARA GİRMEYELİM"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen eski manken, gündeme gelen 'dişçi davası' haberlerinin sorulması üzerine, "Hiç o konulara girmeyelim. Dava bittikten sonra konuşuruz" demekle yetindi.

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