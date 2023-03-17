Demet Özdemir evi terk etti!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, evliliklerinde krizler yaşamaya başladı.



26 Şubat’ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için depremzedeler için yardım kampanyası başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.



Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.



Oğuzhan çiceklerle kapısına gitti



Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı’nın evine gitmişti.



Demet evi terk etti



Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri döndü. Ancak çift, birkaç günğn ardından yeniden kavga etti. Demet Özdemir’in bu son tartışmanın ardından yeniden evi terk etti.