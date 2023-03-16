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Selen Görgüzel: Mahkemelik olacağız!

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Görgüzel, ev sahibiyle sıkıntılar yaşadığını söyleyerek, "Sanırım yakında mahkemelik olacağız" dedi

Ekleme: 16.03.2023 - 09:10 Güncelleme: 16.03.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Selen Görgüzel, bir arkadaşıyla Nişantaşı'ndaydı. Yeni şarkı hazırladığında olduğunu ve yakın zamanda dinleyicisi ile parçasının buluşacağını söyleyen Görgüzel, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Etiler'e taşınan oyuncu, ev sahibiyle sıkıntılar yaşadığını da söyledi. Ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istemesi nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Görgüzel, 'Bu ara ev sahipleri biraz tuhaf. Ev sahiplerinin biraz adaleti, hukuğu ve yasaları bilmeleri gerekiyor' dedi.

Selen Görgüzel, 'Daha taşınalı bir yıl olmamışken beni evden çıkarmaya çalışıyor, sanırım yakında mahkemelik olacağız. Maalesef enterasan diyaloglar yaşadık kendisiyle. Herkes kendine yakışanı yapar, ben üslubumu bozmadım, bir gün ev sahibi ile böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi' ifadelerini kullandı.

Deprem felaketi ile ilgili de konuşan Selen Görgüzel 'Bizim Japonya gibi akıllı bina sistemini oturtmamız gerekiyordu. Sonuçta deprem ülkesindeyiz ve her depremden sonra yatağın yanına nasıl kıvrılırızdan ziyade buna odaklanmamız gerekiyor. Ağlama nöbetlerim başladı, uykusuzluk çekiyorum ve ilaç kullanıyorum. Bireysel endişemden ziyade deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın acılarını gördükten sonra ben normalleşemiyorum. Bundan sonrası için umarım ülkemizle ilgili güzel şeyler konuşuru. Ben 6 Şubat'dan sonra bambaşka bir insan oldu, artık eski Selen değilim' diye konuştu.
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