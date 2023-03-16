Onur Büyüktopçu'dan yeni imaj!

Yeni sinema filmi için saçlarının rengini değiştirdiğini belirten Onur Büyüktopçu, "Harika bir ekiple güzel bir filme başladık. Cemre Baysel ve İlhan Şen ile birlikte rol alacağım. Bu filmde herkesin özlediği 'Koriş' (Koray) karakterine benzer bir rolü canlandıracağım. Ben de Koriş'i çok özlemiştim. O yüzden bu rol biraz da beni fazlasıyla heyecanlandırdı" dedi."KENDİMİ TANIMAKTA ZORLANIYORUM"Yeni imajına alışamadığını söyleyen Büyüktopçu, "Aslına bakarsınız aldığım tepkiler ve geri dönüşler çok güzel. Gören herkes çok beğeniyor ama bana sorarsanız hâlâ alışamadım. Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum" sözleriyle herkesi güldürdü.