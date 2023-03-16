Nebahat Çehre: Hepimiz için zor olacak

Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Usta oyuncu, alışveriş turu sonrasında yakın dostlarıyla bir araya geldi. Her zaman olduğu gibi tarzıyla dikkat çeken Çehre, gününü arkadaşlarıyla geçirdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler hakkında konuşan Nebahat Çehre, "Uzun yıllar süren koronavirüs sonrasında bu defa da bizim ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi. Gerçekten zor günlerden ve süreçlerden geçiyoruz" dedi.



"HEPİMİZ İÇİN ZOR OLACAK"



Ünlü oyuncu, "Allah başta deprem bölgesindekiler olmak üzere herkesin yardımcısı olsun. Bu zor günleri de hep birlikte geride bırakacağız, inanıyorum. Hepimiz için zor olacak, belki olmayacak ama artık normalleşmeye çalışıyoruz bizler de" açıklamasında bulundu.



