Mesut Özil'den 'Kuruluş Osman' setine ziyaret!
Türk futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil, başrolünde Burak Özçivit'in kamera karşısına geçtiği, ATV’de çarşamba akşamları yayınlanan 'Kuruluş: Osman' dizisinin setini ziyaret etti.
'Kuruluş: Osman'ı beğenerek izlediğini dile getiren Mesut Özil, dizi setini ziyaret ederken, yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
34 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerine başladığı Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılarak, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.
34 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerine başladığı Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılarak, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.