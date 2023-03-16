Makyajsız hali dikkat çekti

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen ve daha sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin, uzun yıllardır ekranlardan uzaktaydı. Bu süreçte imajındaki değişiklikle sık sık gündem olan ünlü isim, geçtiğimiz senelerde 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo vermişti. Pekin değişimiyle alakalı olarak 'Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum' demişti.2019'da hayatını kaybeden merhum şarkıcı Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dilberay' filminde başrol oynayan oyuncu, yeni projesi için 9 kilo almıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büşra Pekin, 'Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi. İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay'ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun' ifadelerini kullanmıştı.Kanal D'de yayınlanacak olan 'Yıldız De Bana' yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Pekin, sonrasında ise diğer jüri üyleri Hülya Avşar ve Hamdi Alkan ile toplantı yapmıştı.Çıkışta gazetecilerle konuşan Büşra Pekin, 'Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoksu yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum' demişti.40 yaşındaki ünlü isim, son olarak geçtiğimiz gün Ulus'ta yer alan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşı ile birlikte spordan sonra yemek yemeye geldiğini söyleyen Pekin, 'Proteini yedik, etimizi yedik. Eve doğru gidiyorum' diye konuştu.Oyuncu, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ile ilgili ise 'Çok üzgünüz, bizim de neler yapabiliriz diye düşündüğümüz projelerimiz var. Yakında bilginiz olur zaten' ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde Avusturya'ya yaşam detoksuna giden Pekin, 'Çok güzel geçti. Bir klinik hastane aynı zamanda otel. Orda özel bir çalışma yaptık. Arındık' dedi. Ünlü ismin makyajsız oluşu ve spor giyim tarzı da dikkatlerden kaçmadı.