Ebru Şallı: Stresten dişlerimi kırdım!

Ebru Şallı, Etiler'de bir mücevher mağazasında görüntülendi. Alışverişini tamamladıktan sonra muhabirlerin sorularını cevaplayan eski manken, tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden sonra yine üzüntü ve stresten dişlerini sıkmaya başladığını söyledi. Ebru Şallı, olası İstanbul depremi hakkında da konuştu.

Ebru Şallı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Etiler’de mekân dışına konulmuş masada otururken objektiflere yansımıştı. Bir kafede tek başına oturan Şallı'nın büyük üzüntüsü yüzüne yansımıştı.



YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA!



Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketi nedeniyle son derece üzgün olduğu görülen 46 yaşındaki eski manken, sık sık başını iki elinin arasına alıp, uzun uzun düşünmüştü.



MÜCEVHER MAĞAZASINDA BİR SAAT



Posta gazetesinde yer alan habere göre; Ebru Şallı, önceki gün Akmerkez'deydi. Bir mücevher mağazasına giren ünlü isim, yaklaşık bir saat mağazada kaldı. Görevliler, bir ara mağazanın camlarını kapatarak, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.



"SİNİRLERİM ÇOK BOZUK"



Muhabirlerin, alışverişini tamamladıktan sonra "İyi gördük sizi" sözleri üzerine depremden çok etkilendiğini belirten Ebru Şallı, "Üç hafta hiç uyumadım. Üzüntüden sürekli dişlerimi sıktım. Dişim kırıldı. Bu diş sıkma hastalığım Pars hastanede tedavi görürken başlamıştı. O zaman da bir dişimi kırmıştım. Büyük bir ameliyat geçirdim. Sinirlerim çok bozuk. Hayattan keyif alamıyorum" dedi.



