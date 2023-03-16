  • USD: 18,96 - 18,99
  • EURO: 20,25 - 20,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ebru Şallı: Stresten dişlerimi kırdım!

Ebru Şallı, Etiler'de bir mücevher mağazasında görüntülendi. Alışverişini tamamladıktan sonra muhabirlerin sorularını cevaplayan eski manken, tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden sonra yine üzüntü ve stresten dişlerini sıkmaya başladığını söyledi. Ebru Şallı, olası İstanbul depremi hakkında da konuştu.

Ekleme: 16.03.2023 - 10:37 Güncelleme: 16.03.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Ebru Şallı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Etiler’de mekân dışına konulmuş masada otururken objektiflere yansımıştı. Bir kafede tek başına oturan Şallı'nın büyük üzüntüsü yüzüne yansımıştı.

YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA!

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketi nedeniyle son derece üzgün olduğu görülen 46 yaşındaki eski manken, sık sık başını iki elinin arasına alıp, uzun uzun düşünmüştü.

MÜCEVHER MAĞAZASINDA BİR SAAT

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Ebru Şallı, önceki gün Akmerkez'deydi. Bir mücevher mağazasına giren ünlü isim, yaklaşık bir saat mağazada kaldı. Görevliler, bir ara mağazanın camlarını kapatarak, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

"SİNİRLERİM ÇOK BOZUK"

Muhabirlerin, alışverişini tamamladıktan sonra "İyi gördük sizi" sözleri üzerine depremden çok etkilendiğini belirten Ebru Şallı, "Üç hafta hiç uyumadım. Üzüntüden sürekli dişlerimi sıktım. Dişim kırıldı. Bu diş sıkma hastalığım Pars hastanede tedavi görürken başlamıştı. O zaman da bir dişimi kırmıştım. Büyük bir ameliyat geçirdim. Sinirlerim çok bozuk. Hayattan keyif alamıyorum" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olağanüstü toplandı
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
ABD'deki kriz endişesi Avrupa'ya sıçradı! Domino taşları düşmeye mi başladı? Şimdi de Credit Suisse...
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Kuralar çekiliyor! İşte Tuzla kura çekimi dahil 50 bin konut TOKİ sonuçları sorgulama!
Twitter'dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...
Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı
Şanlıurfa sele teslim! 6 aylık yağış 1 günde düştü! Acı bilanço: 15 ölü
PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!
Başkan Erdoğan'dan seçim hamlesi! Milletvekillerine talimat verdi
Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz ama halk memnun
Terör destekçilerinden algı operasyonu! MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddiasına yalanlama...
Millet İttifakı liderleri, Şanlıurfa'da yuhalandı...
TBMM'de kabul edildi: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine bir tepki de Gazi ve Şehitler Derneği’nden!
İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı