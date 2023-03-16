Burcu Özberk takipçilerine seslendi

Kanal D'nin; yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen 'Queen Sugar'dan uyarlanan yeni dizisi 'Kraliçe', 22 Mart'ta izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncularından Burcu Özberk, geçtiğimiz ayarda 'Kraliçe' ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.Dizi için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Özberk, 'Ne kadar heyecanlı, içimin kıpır kıpır olduğunu tarif edemem. Beni etkileyen hikayesi oldu öncelikle. Sonra da tabi ki karakterim' demişti.Projede canlandıracağı karaktere değinen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:Güçlü bir kadın izleyeceğiz. Ailesinin hayatını ilmek ilmek işlemiş. Özverili ve güvenilir bir kadın. Kendisini ailesine adamış, bunu görev olarak değil de gerçekten isteyerek ve mutlu olduğu için yapıyor. Kendilerine ait yoğun ve düzenli bir yaşamı varken, büyük bir olayla bütün inancı yıkılıyor. Bu arada babasının ona büyük bir sorumluluk yüklemesiyle kendini ve hayatını yeniden inşa etmesini göreceğiz.'Kraliçe', ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alıyor.Ekranlara dönecek olmasıyla hayranlarını sevindiren 33 yaşındaki Burcu Özberk, son olarak 9.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.Lucy adını verdiği evcil papağanının evden kaçtığını duyurarak takipçilerine seslenen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:Dünyalar güzeli kızım balkondan uçmuş. Kızım Lucy'yi hâlâ arıyoruz, bulamadık. Lütfen Suadiye taraflarında oturanlar görürse Hakan Erten'e mesaj atsın. Adına cevap verir. Yavrumu bulana para ödülü verilecektir.