Arzu Yanardağ'a film setinde evlilik teklifi...

Çekimleri Çanakkale Lapseki'de devam eden Hayatımız Roman filminin setinde romantik anlar yaşandı. Filmde 'Suzan' isimli Roman kızına hayat veren Arzu Yanardağ, aynı zamanda rol arkadaşı olan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı.Önünde diz çöken boksör sevgilisinin evlilik teklifi karşısında çok duygulanan güzel oyuncu, Uğurcan Yanardağ'a 'Evet' cevabını verdi. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğdu.'BİR ÖMÜR BOYU BERABER OLMAYA EVET'Mutluluğu kameralara yansıyan Arzu Yanardağ, o anları yüzük emojisi ile Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet.'HİÇ GEREK YOKTU!'İkilinin soyadının aynı olması dikkat çekti. Arzu Yanardağ'ın takipçilerinin; 'Hiç gerek yoktu nasıl olsa soyisimler aynıydı', 'Neden soyadlarınız aynı?' ve 'Soyadı da değişmeyecek' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.