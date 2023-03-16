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Arzu Yanardağ'a film setinde evlilik teklifi...

'Hayatımız Roman' filminde rol alan Arzu Yanardağ, sette büyük bir sürprizle karşılaştı. Güzel oyuncu, kendisiyle aynı soyadı taşıyan Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Boksör sevgilisine önünde diz çökmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Yanardağ, yüzüğü parmağına taktı ve sevgilisine Uğurcan Yanardağ'a sarılıp öpücüklere boğdu.

Ekleme: 16.03.2023 - 01:03 Güncelleme: 16.03.2023 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Çekimleri Çanakkale Lapseki'de devam eden Hayatımız Roman filminin setinde romantik anlar yaşandı. Filmde 'Suzan' isimli Roman kızına hayat veren Arzu Yanardağ, aynı zamanda rol arkadaşı olan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı.

Arzu Yanardağ'a film setinde evlilik teklifi...

Önünde diz çöken boksör sevgilisinin evlilik teklifi karşısında çok duygulanan güzel oyuncu, Uğurcan Yanardağ'a 'Evet' cevabını verdi. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğdu.

Arzu Yanardağ'a film setinde evlilik teklifi...

'BİR ÖMÜR BOYU BERABER OLMAYA EVET'

Mutluluğu kameralara yansıyan Arzu Yanardağ, o anları yüzük emojisi ile Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet.

Arzu Yanardağ'a film setinde evlilik teklifi...

'HİÇ GEREK YOKTU!'

İkilinin soyadının aynı olması dikkat çekti. Arzu Yanardağ'ın takipçilerinin; 'Hiç gerek yoktu nasıl olsa soyisimler aynıydı', 'Neden soyadlarınız aynı?' ve 'Soyadı da değişmeyecek' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

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