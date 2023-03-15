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Selma Ergeç: Büyük bir acı

Selma Ergeç, önceki gece eşi Can Öz ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. İstanbul’dan deprem bölgesine yapılan yardımlarda büyük özveriyle çalışan Selma Ergeç, çıkışta sorulara yanıt verdi. Oyuncu, "Ne denilebilir ki büyük bir acı... Başımız sağ olsun" dedi.

Ekleme: 15.03.2023 - 02:00 Güncelleme: 15.03.2023 - 02:02 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş ve çevresindeki illerin büyük yıkıma uğradığı depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye'nin dört bir yanında da yardım toplama merkezleri oluşturuldu. Ünlü isimler ilgili kurumlara para yardımı yapmalarının yanı sıra bu merkezlerde canla başla çalıştı. Bu isimler arasında Selma Ergeç de vardı.

Selma Ergeç: Büyük bir acı

ALTI SAAT MEKANDA KALDI

Selma Ergeç, önceki gece eşi Can Öz ile birlikte Arnavutköy'deki Zıpkın çıkışında görüntülendi. Balıkçıda oturan Selma Ergeç ve eşi Can Öz, yaklaşık altı saat boyunca mekanda kaldı.

Selma Ergeç: Büyük bir acı

'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'

Çıkışta sorulara, 'Ne denilebilir ki bunca acı varken?' diyen Ergeç, 'Deprem soruları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum. Ne denilebilir ki büyük bir acı... Başımız sağ olsun' dedi.

Selma Ergeç daha sonra eşi Can Öz ile birlikte araçlarına binerek oradan ayrıldı.

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