Selma Ergeç: Büyük bir acı

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerin büyük yıkıma uğradığı depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye'nin dört bir yanında da yardım toplama merkezleri oluşturuldu. Ünlü isimler ilgili kurumlara para yardımı yapmalarının yanı sıra bu merkezlerde canla başla çalıştı. Bu isimler arasında Selma Ergeç de vardı.ALTI SAAT MEKANDA KALDISelma Ergeç, önceki gece eşi Can Öz ile birlikte Arnavutköy'deki Zıpkın çıkışında görüntülendi. Balıkçıda oturan Selma Ergeç ve eşi Can Öz, yaklaşık altı saat boyunca mekanda kaldı.'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'Çıkışta sorulara, 'Ne denilebilir ki bunca acı varken?' diyen Ergeç, 'Deprem soruları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum. Ne denilebilir ki büyük bir acı... Başımız sağ olsun' dedi.Selma Ergeç daha sonra eşi Can Öz ile birlikte araçlarına binerek oradan ayrıldı.