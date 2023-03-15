Sağlık durumu hakkında konuştu!

Pazartesi akşamı Kadıköy'de 'Kundakçı' isimli tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkan Haluk Bilginer, sahnede fenalaşmıştı.68 yaşındaki Bilginer'in, Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki oyunun ikinci perdesinde tansiyonunun düştüğü belirtilmişti.Usta sanatçı, çağrılan ambulansla hemen hastaneye götürülmüştü. Bilginer’in yapılan testler sonrasında gece saatlerinde taburcu olduğu açıklanmıştı. Usta oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay alarak dün akşam saat 20:30'da 'Kundakçı' oyunuyla yine Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu.Bilginer, sahne çıkışında arabasının içinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta oyuncu, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi. Keyfi yerinde olduğu görülen Haluk Bilginer için tedbir amacıyla tiyatro salonu önünde bir ambulans bekledi.