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Beyaz Gazete
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O da estetik furyasına katıldı!

Demet Özdemir ile mutlu bir evliliği olan Oğuzhan Koç da estetik yaptıran isimler arasında adını yazdırdı. Daha sert bir yüz hattına sahip olmak isteyen Oğuzhan Koç, "jawline" adı verilen çene dolgusunu yaptırdı. Koç'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 15.03.2023 - 09:38 Güncelleme: 15.03.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz Ağustos ayında muhteşem bir törenle dünyaevine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, magazin basınının gözde çiftleri arasında yerini alıyor. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yeniden gündeme geldi.

OĞUZHAN KOÇ ESTETİK YAPTIRDI

Ünlü şarkıcı Koç'un yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Koç'un estetik yaptırdığı ortaya çıktı.

Temizmagazin'in iddiasına göre; çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olması amacıyla uygulanan "jawline operasyonu" erkeklerde daha sert görünmek için tercih ediliyor.

İşte Oğuzhan Koç'un son hali;

O da estetik furyasına katıldı!
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