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Meltem Yılmazkaya dünyaevine girdi

SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Doğan ile evlendi

Ekleme: 15.03.2023 - 09:45 Güncelleme: 15.03.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile hayatını birleştirdi. Yılmazkaya, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Duygularını dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…

'GÖNLÜMÜZ EL VERMEDİ EĞLENMEYE'

Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :)

Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum...

'HER HİKÂYE AYNI BAŞLAMAZ'

Öte yandan Meltem Yılmazkaya, 2022'nin mayıs ayında Kadir Doğan ile çekilen bu karesinde 'Bir hikâyenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikâye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes! Misim...' ifadelerine yer vermişti.

Meltem Yılmazkaya dünyaevine girdi
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