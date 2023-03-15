Küçük oğlu Kerem'i ilk kez paylaştı

2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı. İkinci çocuklarına Kerem adını veren ünlü çift, taburcu oldukları hastane çıkışı mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaşmıştı.Güzel oyuncu, doğumun çok güzel geçtiğini, hem bebeğin hem de kendisinin sağlığının iyi olduğunu söylemişti. 'Bebeğin boyu ve kilosu nasıl?' sorusu üzerine araya giren Burak Özçivit, 'Benim kadar var boyu' diyerek espri yapmıştı.Fahriye Evcen, Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini belirtmişti. Özçivit ise kardeşler arasında kıskançlık olup olmadığı sorusuna, 'Karan merakla kardeşini bekliyordu, her gün geldi. Önden kardeşi olacağını söylemiştik. Öyle bir kıskançlık olmadı' cevabını vermişti.Yakışıklı oyuncu, doğuma girdiğini ve bunun kendisini için tarifsiz bir duygu olduğunu da vurgulamıştı:Doğuma tabii ki girdim. Böyle bir an kaçar mı? Karan'ın doğumuna da girmiştim, şimdi Kerem'in doğumuna katıldım. Müthiş bir şey. Tarif edilemez müthiş bir duygu. Hastaneden izin aldık üç gün boyunca burada dostlarımızı da ağırladık.İlk çocukları Karan'a sosyal medya hesabı açan Evcen, Kerem'e de sosyal medya hesabı açıp açmayacağı sorusu üzerine, 'Bilemiyoruz, yapabilirim ya da ortak hesap olur' demişti.Mutuluğu yüzüne yansıyan oyuncu, 'Bebeği bir süre gizleyecek misiniz?' sorusuna ise 'Biz, Karan'ı da öyle sakınıp hiç saklamadık. Nazardan dolayı ilk dönem biraz kendimize saklayacağız sonrasında mutlaka görürsünüz zaten' karşılığını vermişti.Tüm bunların ardından Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le ilk paylaşım geldi. Ünlü isim, 13.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir video yayınladı.Videoda bebek arabasında olan küçük oğlunun elini gösteren Evcen, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.