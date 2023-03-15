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Hazal Türesan 100 bin TL dolandırıldı!

Oyuncu Hazal Türesan, kendisini bankacı olarak tanıtan bir şüpheli tarafından vefat eden babasının sigorta borcu olduğu söylenerek, 100 bin TL dolandırıldı. Türesen ve annesi, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında ifade verdi.

Ekleme: 15.03.2023 - 01:51 Güncelleme: 15.03.2023 - 01:53 / Editör: Ozge Selin
Hazal Türesan, 1 Temmuz 2022 tarihinde kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından telefonla aranarak, vefat eden babasının 100 bin TL sigorta borcu olduğu söylendi. Oyuncu, bu görüşme sonrası bankadan 100 bin TL kredi çekerek, kendisine verilen IBAN numarasına parayı yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Türesan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonunda kimliği belirlenen şüpheli Alperen Şanlıtürk hakkında, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi bilişim aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Hazal Türesen ve annesi, avukatlarıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Alperen Şanlıtürk, duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Hazal Türesan 100 bin TL dolandırıldı!

'VEFAT EDEN EŞİMİN ADINI SÖYLEYİNCE KONUŞAMADIM'

Hazal Türesan'ın annesi Ayşen Türesan, 'Bir bankadan aradığını ve vefat eden eşimin ismini de söyleyerek, sigorta borcu olduğunu belirtti. Eşimin hatırası aklıma geldiği için duygusallaştım ve konuşamayacağımı ifade ederek, telefonu kızıma verdim. Görüşmenin gerisini kızım gerçekleştirdi. Şikayetçiyim' dedi.

'BENİ ACELE ETTİRİP KREDİ KULLANDIRDI'

Telefondaki şüphelinin vefat eden babasının ölüm tarihi gibi birçok bilgiyi doğru verdiğini dile getiren Türesan, 'Bu şekilde konuşunca güvendim. Babama ait tüm borçları kapattığımı söyledim ancak bu ödemelerden önce online olarak kredi başvurusunda bulunduğumuzu söyledi. Teyit etmek istedim ancak dışardaydık ve yurt dışına çıkacaktım. Çok fazla vaktimiz yoktu. Yönlendirerek acele etmemi sağladı. Bu nedenle kredi kullanım bana verdiği IBAN numarasına parayı yatırdım' ifadelerini kullandı.

Hazal Türesan 100 bin TL dolandırıldı!

'ŞÜPHELİ İŞLEM İÇİN BANKANIN ARAMASINI REDDETTİM'

Toplamda 100 bin TL gönderdiğini belirten Türesan, 'Parayı gönderdikten sonra anneme dolandırıldığımızı söyledim ancak iş işten geçmişti. Hatta bu kişiyle konuşurken bana banka birazdan sizi arayacak, anket doldurmanızı isteyecek, daha sonra bunu da yanıtlarsınız diyerek meşgul etti. Bu sırada banka şüpheli işlem yaptığım için bana ulaşmaya çalışıyormuş. Ben telefondaki kişinin yönlendirmesi nedeniyle aramayı reddettim. Daha sonra ben bankayı aradım. Banka görevlisi paranın hesaptan çıktığını artık yapacak bir şey kalmadığını söyledi. Babama ilişkin bana verdiği bilgilere nasıl ulaştıklarını sorduğumda, bazen sistemlerin hack'lendiğini ve bu şekilde bilgi aldıklarını ifade etti' şeklinde konuştu.
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