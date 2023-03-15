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Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele...

Oyunculuk kariyeri dışında özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren ünlülerden olan Hande Erçel (29) ile sosyetenin gözde bekârlarından Hakan Sabancı’nın (32) aşkı doludizgin devam ediyor. Paris tatili dönüşünde havalimanında objektiflere yakalanan ikilinin, Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Ekleme: 15.03.2023 - 01:55 Güncelleme: 15.03.2023 - 01:58 / Editör: Ozge Selin
Meslektaşı Kerem Bürsin'den sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel, bir süre sonra iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisi ilk duyulduğunda, “Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin” diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.

Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Bu kare aşkın kanıtı olmuştu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele...

PARİS'TE AŞK TATİLİ

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Dış hatlar kapısından çıkarken göz ucuyla 'gazeteci var mı' diye kontrol eden aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele...

'HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR'

Muhabirlerin soruları üzerine utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 'Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz' açıklamasını yapmışlardı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele...

EL ELE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Havalimanı'nda el ele tutuşmaktan kaçınan ikili, Disneyland Paris'te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin gündemine geldi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele...

YENİ ROTA LONDRA

Paris'in ardından Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın, bir sonraki tatil rotalarının İngiltere'nin beşkenti Londra olacağı öğrenildi.

Öte yandan Hakan Sabancı'nın, yeni sevgilisiyle çıktığı tatillerde özel jeti yerine tarifeli uçakları tercih etmesi de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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