Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele...

Meslektaşı Kerem Bürsin'den sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel, bir süre sonra iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisi ilk duyulduğunda, “Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin” diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Bu kare aşkın kanıtı olmuştu.PARİS'TE AŞK TATİLİHande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Dış hatlar kapısından çıkarken göz ucuyla 'gazeteci var mı' diye kontrol eden aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı.'HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR'Muhabirlerin soruları üzerine utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 'Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz' açıklamasını yapmışlardı.EL ELE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTIİstanbul Havalimanı'nda el ele tutuşmaktan kaçınan ikili, Disneyland Paris'te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin gündemine geldi.YENİ ROTA LONDRAParis'in ardından Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın, bir sonraki tatil rotalarının İngiltere'nin beşkenti Londra olacağı öğrenildi.Öte yandan Hakan Sabancı'nın, yeni sevgilisiyle çıktığı tatillerde özel jeti yerine tarifeli uçakları tercih etmesi de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.