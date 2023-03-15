Demet Şener: Hep birlikte atlatacağız!

Demet Şener; "Tüm ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ama inşallah tüm bu yaralarımızı en hızlı şekilde, yine hep beraber, yine biz bize saracağız. Bu süreçte elimden geldiğince gerek münferit olarak gerekse de STK'lar aracılığı ile hepimiz gibi imkanlarımız dahilinde oradaki felaketzedeler için elimden ne geliyorsa yaptım ve yapmaya da devam edeceğim" dedi."ÖNCELİĞİMİZ SÜRECİ ATLATMAK"Yeni projeleri ile ilgili de konuşan Şener, "Yeni yılın ilk ayı itibariyle görüştüğümüz birkaç güzel proje vardı fakat yaşadığımız felaketten dolayı şu anda tek önceliğimiz bu süreci atlatmak. Projeler sonrasında yine konuşulur" açıklamasında bulundu.