  • USD: 18,95 - 18,98
  • EURO: 20,26 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftin 23 yıllık evliliği bitti!

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Aslı Şen ile Metin Şen, 23 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Ünlü çift, basın açıklaması ile anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu.

Ekleme: 14.03.2023 - 00:31 Güncelleme: 14.03.2023 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Aslı Şen ve Metin Şen, anlaşmalı olarak boşandı. Beykoz Adliyesi’nde görülen dava tek celsede bitti.

"İKİ EVLADIMIZ İÇİN ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak, 23 yıllık evliliğimizi 13 Mart Pazartesi medeni şekilde noktaladık. Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır. Konu ile alakalı sizlerden de hassasiyet rica ediyoruz.

Deprem bölgesindeki konutlar için bir yılı az bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık
Pentagon, terör örgütü YPG/PKK için Özel Kuvvetler bütçesinden fon ayırdı
Kentsel dönüşüm müjdesini Tevfik Göksu duyurdu: İki yıl geri ödemesiz en az bir milyon lira kredi verilecek
Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması 60 gün daha uzatılacak
CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız'
Ticaret Bakanı Muş, ABD-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: Ticaret hacmi 38 milyar dolara yükseldi
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü: 11 bin 759 liraya yükselecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Gelecek Partisi’nden bir istifa daha: Geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim…
Kılıçdaroğlu IMF'ye sinyali çaktı! Talimatı yurt dışından mı aldı? Akıllara İngiliz Reuters'ın o analizi geldi
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi!
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi
Togg fiyat listesi 2023 belli oluyor! Yerli otomobil için nefesler tutuldu: Togg satışa çıkıyor!
HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi
Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah Partisi ile görüşme hakkında açıklama: Yeni gelişmeler olacak
Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Depremde binanın yönü değişmiş

Depremde binanın yönü değişmiş

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var