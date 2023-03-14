Tolgahan Sayışman: Bakanlıklarla temas halindeyiz

Tolgahan Sayışman, onursal başkanı olduğu Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin afet bölgesine yaptıracağı okulla ilgili açıklama yaptı: Bakanlıklarla temas halindeyiz

Tolgahan Sayışman, onursal başkanı olduğu Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.



Afet bölgesine yapılacak yardımlar hakkında toplantı yaptıklarını ifade eden Tolgahan Sayışman bu konuda şunları söyledi: Daha yapacak çok işimizin olduğuna inanıyorum. Okul projemizi de en doğru zaman ve lokasyonda hayata geçirmek için bakanlıklarımızla da temas halindeyiz.