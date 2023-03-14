Nilsu Berfin Aktaş'ın oyunculuk pişmanı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, pişmanlığını dile getirdi.

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş bir dergiye konuştu. Aktaş, oyunculukla ilgili en büyük pişmanlığını anlattı. Verdiği röportajda samimi açıklamalar yapan Nilsu Berfin Aktaş, lisede popüler olduğunu söyledi.



İşte Aktaş'ın röportajından ara başlıklar:



"Popülerlik zor"



"Popüler olmak güzel bir duygu değil. Yargılayan gözler hep üzerinizde. Niye yargılandığını da bilmiyorsun. Popüler olmak için ekstra bir şey yapmaya da gerek yok.



Biraz sessiz kalmak yeterli oluyor. Gizemli bir hava oluşuyor ve havalı diyorlar. Bence popüler insanların işi zor, sıradanlık iyidir." Nilsu Berfin Aktaş, verdiği röportajda oyunculuğa erken başlamadığı için pişman olduğunu söyledi.



24 yaşındaki Aktaş, şunları söyledi:



"Zor bir sektör, çok kural var ama bu kurallara sevgiyle uyuyorum. Elimde olsaydı da daha önce atılsaydım bu sektöre.



"Ama öncesinde bu işe sahip olabilmek için çok çalıştım. Uyumadan uğraştım, strese girdim. Onlar bile güzeldi"