İrem Derici sitem etti!

Yaklaşık üç aydır spor hocası Atakan Işıktutan ile birlikte olan şarkıcı İrem Derici, sevgilisinin sözünden çıkmıyor ve hem sağlıklı hem de dengeli besleniyor. Bu nedenle Derici hakkında, "Aşk yaradı" haberleri çıktı. İrem Derici, bu haberlere sosyal medya hesabından sitem etti.

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yerini alan ünlü şarkıcı İrem Derici, aradığı aşkı Atakan Işıktutan'da buldu. İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan isimler arasında yer alan Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçına gitmiş ve burada Atakan Işıktutan ile çekildikleri fotoğraf ile aşkını da ilan etmiş olmuştu.'SPORA KAZANDIRDIK'Sporcu olan sevgilisi Atakan Işıktutan ile spora başlayan İrem Derici hakkında bu bilgiyi, sevgilisi 'Spora kazandırdık' sözü ile duyurdu.Ünlü şarkıcı ise bu paylaşıma, 'Seni de Faceapp'e kazandıracağız inşallah' karşılığını verdi. Ünlü şarkıcı artık düzenli olarak spor yapıyor.“GUDUBET MİYDİM İKİ AY ÖNCE?”İrem Derici spor yapmaya başlayınca hakkında “Aşk yaradı” başlıklı haberler çıkmıştı. Buna sitem eden İrem Derici “Ee, ben gudubet miydim iki ay önce? Ben hep betonum' sözleriyle tepki verdi.Öte yandan; İrem Derici dün sevgilisi ve menajeri Özgür Aras ile Hatay'a giderek depremzede çocuklara moral verdi.