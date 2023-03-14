Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber geldi. 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununu sahneleyen Haluk Bilginer, oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. Haluk Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber geldi.
OYUNUN İKİNCİ PERDESİNDE RAHATSIZLANDI!
'Kundakçı' isimli tiyatro oyununu sahneleyen Haluk Bilginer, oyununu ikinci perdesinde fenalaştı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Haluk Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun bilincinin açık olduğu bilgisi geldi.
OYUNUN İKİNCİ PERDESİNDE RAHATSIZLANDI!
'Kundakçı' isimli tiyatro oyununu sahneleyen Haluk Bilginer, oyununu ikinci perdesinde fenalaştı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Haluk Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun bilincinin açık olduğu bilgisi geldi.