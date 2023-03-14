Ezgi Mola, depremde kurtarılan köpeği sahiplendi!

Ezgi Mola, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan kurtarılan bir köpeği geçici olarak sahiplendi. Oyuncu, sosyal medya hesabından "Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi. Sahiplerinden bana emanet" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerin büyük yıkıma uğradığı depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye’nin dört bir yanında da yardım toplama merkezleri oluşturuldu. Ünlü isimler ilgili kurumlara para yardımı yapmalarının yanı sıra bu merkezlerde canla başla çalıştı.Yıkıcı depremlerin ardından oyuncu Ezgi Mola, enkazdan kurtarılan, ailesini kaybeden bir köpeği geçici olarak sahiplendi."SAHİPLERİNDEN BANA EMANET"Adı Zeus olan köpekle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ezgi Mola, "Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi. Sahiplerinden bana emanet" ifadelerini kullandı.ÜNLÜLER YORUM YAĞDIRDIPaylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Ezgi Mola'nın fotoğraflarına; Hazal Kaya, Eda Ece, Songül Öden, Seda Sayan ve Şebnem Bozoklu gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.“EVİMİZİ AÇTIK"Öte yandan Eser-Berfu Yenenler çifti de enkazdan kurtarılan ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplenmişti.Berfu Yenenler, ailesi ve köpeklerle birlikte çekilen videosunu "Malatya'da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz" notuyla yayınlamıştı.