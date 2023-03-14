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Beyaz Gazete
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Doğumunu Londra'da yapacak

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver doğum için Türkiye'den gitti.

Ekleme: 14.03.2023 - 09:13 Güncelleme: 14.03.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
İş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Londra'da doğum

İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver, kızını Londra'da dünyaya getirmeyi planlıyor.

Doktor seçiyor

Yaklaşık altı aylık hamile olan güzel oyuncu, hazırlıklar için İngiltere'ye gitti. Enver, şimdilerde eşiyle bulunduğu Londra'da doğum için hastane ve doktor arayışına girdi.

Ailesinin evinde kalacak

Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye'yi şimdilik terk eden Aslı Enver, İngiltere'de ailesine ait olan daireyi de bebeği için uygun bir hale getirecek.

Teklif yağıyor

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir bebek markası ile 5 milyon TL’lik anlaşma imzalamıştı. Bu süreçte oyuncuya reklam teklifi yağıyor.
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