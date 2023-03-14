Doğumunu Londra'da yapacak

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver doğum için Türkiye'den gitti.

İş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.



Londra'da doğum



İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver, kızını Londra'da dünyaya getirmeyi planlıyor.



Doktor seçiyor



Yaklaşık altı aylık hamile olan güzel oyuncu, hazırlıklar için İngiltere'ye gitti. Enver, şimdilerde eşiyle bulunduğu Londra'da doğum için hastane ve doktor arayışına girdi.



Ailesinin evinde kalacak



Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye'yi şimdilik terk eden Aslı Enver, İngiltere'de ailesine ait olan daireyi de bebeği için uygun bir hale getirecek.



Teklif yağıyor



Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir bebek markası ile 5 milyon TL’lik anlaşma imzalamıştı. Bu süreçte oyuncuya reklam teklifi yağıyor.