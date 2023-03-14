CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği Armağan Çağlayan’ı isyan ettirdi: Daha da beni aramayın!

Gösterisini sergilemek için İzmir'e giden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.Kuliste yaşanan krizi takipçilerine anlatan Çağlayan, CHP yönetimine liyakat tepkisinde bulundu.Twitter hesabında açıklamada bulunan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size Anlatacakları Var' gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti. İnstagram'dan milyon "hakarete" uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim.Oyun bitikten sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp, bana bağırmaya başladı. "Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz" dedim. Bunun üzerine "Beraber çözüm bulalım sisteme" dedi.Rezervasyon yapıyorum diye eve götürmüş herhalde.Ben de "Sisteme çözüm bulmakla pek sorumlu değilim. Hem işinizi düzgün yapmıyorsunuz hem de bana bağırıyorsunuz" dedim. Ben "Instagram'dan biletler bittiği için milyon hakarete uğradım, hem de siz bana sesinizi yükseltiyorsunuz" dedim. Ve ben de sesimi yükselttim.Liyakatsiz insan zor hayatın her alanında zor. İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız! Siz bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız! Alamazsınız! Daha da beni oyunla ilgili aramayın!"İşte o paylaşım...