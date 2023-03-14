Cengiz İmren klip için Almanya'ya gitti...

Müzisyen Cengiz İmren, önümüzdeki günlerde hayranlarıyla buluşturmayı planladığı 'Sevsene' isimli yeni şarkısını, Hayrettin Güneş yönetmenliğinde Almanya’da kliplendirdi.

30 kişilik ekiple 48 saatte çekimleri tamamlanan Sevsene şarkısının klibine, özel bir senaryo ve cast ekibi hazırlandı. Klipte Cengiz İmren'e bir top model de eşlik etti.



Klip çekimleri için ilk kez Almanya’ya giden şarkıcı, "Bugüne kadar bir çok kez klip çektim ama bu sefer galiba bu işin zirvesindeyiz. Çok güzel bir kliple hayranlarımın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.



