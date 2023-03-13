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Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi!

Caddebostan'da objektiflere yansıyan Uraz Kaygılaroğlu'nun çıkış yaptığı mekânın korumaları küfürler savurarak basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Bu sırada ters yoldan dönüş yapan ünlü oyuncu da trafiği birbirine kattı

Ekleme: 13.03.2023 - 09:22 Güncelleme: 13.03.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Uraz Kaygılaroğlu, Caddebostan'daki bir mekandaydı. Kaygılaroğlu, tek başına restoranın arka kapısından çıkış yapmaya çalıştı.

Bu sırada görüntü alınmasını engellemek için ellerinden geleni yapan mekânın korumaları, basın mensuplarına, "Çekemezsiniz" diyerek, küfürler savurdu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi!

Koşarak otomobiline binen Uraz Kaygılaroğlu ise muhabirlerin, "Bu duruma ne gerek var?" sorusuna gülümsemekle yetindi. Daha sonra ters yoldan dönüş yapan Kaygılaroğlu, trafiği de birbirine kattı. Ünlü oyuncu, ardından hızla oradan uzaklaştı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi!
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