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Serdar Ortaç kardeşini son yolculuğuna uğurladı!

Serdar Ortaç'ın uzun zamandır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Tören sırasında Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Ekleme: 13.03.2023 - 03:10 Güncelleme: 13.03.2023 - 03:11 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Serdar Ortaç, konser dönüşü aldığı haberle sarsıldı. Ortaç'ın bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç (40), hayata veda etti.

KARDEŞİ DUYURDU

Serdar Ortaç’ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

AYAKTA ZOR DURDU

Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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