Oğuzhan Koç: 'Haydi şehirden kaçıyoruz' olmaz!

Oyuncu Demet Özdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Oğuzhan Koç, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin ortamın ve insanların fazla gerildiğini belirterek, "Şu an kimsenin psikolojisi iyi değil" dedi.

Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir restorandan çıkan ünlü isim, "Arkadaşlarımla yemek yedim, küçük bir iş yemeğiydi. Bundan sonrasının planlamasını yapıyorduk" açıklamasını yaptı.



"MÜZİK ÇOK İYİ REHABİLİTASYON ARACI"



Yeni projelerinden bahseden 37 yaşındaki şarkıcı, "Tadımız yerine gelirse şarkı çıkarmak istiyoruz. Güzel de bir film yapacağız ama biraz ülkenin nabzı ile ilgili. Müzik bu durumlarda ilk yasaklanan şey oluyor, çok katılmıyorum bu duruma. Müzik çok iyi bir rehabilitasyon aracı" şeklinde konuştu.



"PANİKLE ALINAN KARARLARI SEVMEM"



Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından İstanbul'da da bir deprem beklendiği için şehirden göç söz konusu. Bir çok ünlü de İstanbul dışına taşınmaya başladı. Oğuzhan Koç, bu durum ile alakalı fikrini ise şöyle dile getirdi:



Ben panik ile alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil şu an. Biraz fazla gerildiğini düşünüyorum ortamın ve insanların. Tabii ki önlemimizi alalım ama 'Haydi kaçıyoruz şehirden' falan olmaz. Bu hayatın bir gerçeği.