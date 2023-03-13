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Haluk Levent açıkladı!

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birlikte depremin olduğu günden beri bölgede çalışmalara devam eden Haluk Levent, Adana’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu. Levent, "Bazı hesaplar 'Şu gün, şu saatte Adana yıkılacak' yazıp halkı daha da endişelendiriyor. Kötülük her yerde, kanmayın" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 13.03.2023 - 03:08 Güncelleme: 13.03.2023 - 03:10 / Editör: Ozge Selin
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent de depremzedelere yardım etmek için seferber olan isimler arasında bulunuyor.

Haluk Levent, Adana’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu:

Dün yaşanan 4.1 depreminden sonra Adana tedirgin oldu. Bilim insanları şu zamanda bu tür küçük depremlerin doğal olduğunu söylüyor. Bazı hesaplar 'Şu gün, şu saatte Adana yıkılacak' yazıp halkı daha da endişelendiriyor. WhatsApp gruplarına giriyorlar. Kötülük her yerde, kanmayın.

Haluk Levent, ayrıca "Ve evleri orta - ağır hasarlı vatandaşların tek derdi fahiş kira fiyatları... Deprem şehrinde bile fiyatlar uçmuş durumda. 'Başkası zam yaptı ne yapalım biz de yapıyoruz' diyen ev sahipleri en azından bir yıl bekleyebilirdi. Bu tweeti okuyan ev sahipleri bana hak verirler umarım" ifadelerini kullandı.

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