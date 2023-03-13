  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gökçe Bahadır'dan dikkat çeken açıklama!

Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, muhabirler ile sohbet etti. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması sorulan Gökçe Bahadır'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Ekleme: 13.03.2023 - 09:40 Güncelleme: 13.03.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, muhabirler ile sohbet etti. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması sorulan Gökçe Bahadır'dan dikkat çeken açıklama geldi.
Emir Ersoy ile olan evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökçe Bahadır, Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Gökçe Bahadır, spor kombini ile beğeni topladı. Güzel oyuncu, "Makyajsız olmayı seviyorum, şanslıyım ki şu anki dizi projemde de bu böyle" dedi.

Oyunculukla ilgili konuşan Bahadır, "Yer alacağım projelerde rolün beni zorlamasını istiyorum. Beni zorlayarak bir adım öteye götürmesini ve o projenin bana bir şeyler katmasını önemli buluyorum. Rol anlamında, 'Daha farklı nasıl bir rolde oynayarak güzel bir deneyim kazanırım?' düşüncesindeyim hep" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması hatırlatılan Bahadır, "Siz böyle bir şey düşünür müydünüz ve bu durum hakkındaki yorumunuz ne olurdu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok hassas bir konu, böyle ayaküstü konuşulmaması gerekecek kadar önemli bir durum... Konuşulan bir çocuğun hayatı... Ben deprem bölgesine ihtiyaçlar konusunda odaklanmış durumdayım. Orada hala birçok ihtiyaç söz konusu... Yardımların kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Oradaki süreç kolay kolay bitmeyecek. Herkes gücünün yettiğince yardımlara devam etmeli. Kafamda güzel işler var bu anlamda"
CHP'den İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'e bir darbe daha gelecek
AK Parti'den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu
ABD çalkalanıyor! Kriz çanları çalıyor | Wall Street teyakkuza geçti: Bankalar peş peşe iflas etti
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rafa kaldırılması söz konusu değil
İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! 'Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?'
700 bin işçinin zam talebinde son viraj: TÜHİS'in teklifi bekleniyor
Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar
CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
Hatay'da Bakan Koca ile görüşen Çeşminaz Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetleri aşamayanlar fitne fesat uyduruyor
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konteyner hastane ziyareti sonrası konuşuyor
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez Hatay'da: MHP Lideri Bahçeli ile birlikte çadır kentte vatandaşın derdini dinlediler
BBP Genel Başkanı Destici: Partimizin çıkaracağı milletvekili sayısından ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz
CHP’den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Atanmaları uygun görülürse atanacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
YSK seçim günü alkol satışını yasakladı
CHP ve İBB'nin Tuzla'ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı
12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu