Gökçe Bahadır'dan dikkat çeken açıklama!

Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, muhabirler ile sohbet etti. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması sorulan Gökçe Bahadır'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, muhabirler ile sohbet etti. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması sorulan Gökçe Bahadır'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Emir Ersoy ile olan evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökçe Bahadır, Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Gökçe Bahadır, spor kombini ile beğeni topladı. Güzel oyuncu, "Makyajsız olmayı seviyorum, şanslıyım ki şu anki dizi projemde de bu böyle" dedi.



Oyunculukla ilgili konuşan Bahadır, "Yer alacağım projelerde rolün beni zorlamasını istiyorum. Beni zorlayarak bir adım öteye götürmesini ve o projenin bana bir şeyler katmasını önemli buluyorum. Rol anlamında, 'Daha farklı nasıl bir rolde oynayarak güzel bir deneyim kazanırım?' düşüncesindeyim hep" ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması hatırlatılan Bahadır, "Siz böyle bir şey düşünür müydünüz ve bu durum hakkındaki yorumunuz ne olurdu?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Çok hassas bir konu, böyle ayaküstü konuşulmaması gerekecek kadar önemli bir durum... Konuşulan bir çocuğun hayatı... Ben deprem bölgesine ihtiyaçlar konusunda odaklanmış durumdayım. Orada hala birçok ihtiyaç söz konusu... Yardımların kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Oradaki süreç kolay kolay bitmeyecek. Herkes gücünün yettiğince yardımlara devam etmeli. Kafamda güzel işler var bu anlamda"