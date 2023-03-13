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CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti!

Yemek tarifi videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, depreme Hatay'da halasının evinde yakalanmıştı. Enkaz altında kalan fenomenden felaketin 12'nci gününde acı haber gelmiş, kız kardeşi Melek Nur'la cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Taha Duymaz'ın ailesini ziyaret eden CZN Burak paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ekleme: 13.03.2023 - 03:01 Güncelleme: 13.03.2023 - 03:02 / Editör: Ozge Selin
Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz, 6 Şubat depreminden bir hafta önce geldiği kent merkezinde, ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in (45) evinde depreme yakalanmıştı.

Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'nda bulunan ev yıkılmış, Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz, halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp (47) enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında, 17 Şubat Cuma günü Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

'BU SON PAYLAŞIMIM'

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren Taha'dan gelecek iyi haberi bekleyen abla Semiha Duymaz, 'Kaybımız büyük. Ailem ve ben bu süreçte yanımızda olan, olmak isteyip olmayan, telefonla ve sosyal medya aracılığıyla yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Buradan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin' mesajını yazmıştı.

ENKAZDAN ÇIKAN EŞYALARI KAHRETTİ

Kucağında kardeşinin enkazdan çıkan eşyaları ile çekilen fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Semiha Duymaz, 'Dilerim Allah'tan bu acıyı kimseye yaşatmasın' ifadelerini kullanmıştı.

ANNESİNİ ZİYARETE GİTTİ

Duymaz'ın enkaz çalışmaları için CZN Burak da büyük çaba harcamıştı. CZN Burak deprem bölgesindeki yardımlarını sürdürürken Duymaz'ın ailesini de unutmadı. Evlatlarını depremde kaybeden anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak o anlardan bazı kareler paylaştı.

CZN Burak ayrıca 'Meryem anne çok üzgün iyi olmaya çalışıyor, herkesin selamını ilettim. Bir nebze olsun mutlu oldu” dedi.

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