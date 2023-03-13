Aşk iddiasını doğruladı!

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson'la ilişkisi biten Dilan Çiçek Deniz (28), dört yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz şekilde ayrılan Mert Yazıcıoğlu (29) ile geçtiğimiz günlerde Zekariyaköy'de objektiflere yakalanmıştı. Güzel oyuncu, meslektaşı ile haklarında çıkan aşk iddiasını doğrulayıp, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.

Mert Yazıcıoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile dört yıllık birlikteliğini sonlandırdı. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterildi.



Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söyledi. Eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanladı.



ZEKERİYAKÖY'DE ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜ



Adı Hafsanur Sancaktutan ile anılsa da iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşılan Yazıcıoğlu, ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile GazeteMagazin tarafından görüntülendi. Zekariyeköy'deki bir mekanda baş başa sohbet eden ikilinin, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İçeriye el ele giren çiftin, bir süredir görüştükleri öne sürüldü.



EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPARKEN AYRILDI



Boğaz Köprüsü'nde evlilik teklifi aldığı ve 'Evet' yanıtını verdiği İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile Kasım 2022'de nişan atan Dilan Çiçek, magazin gündeminden düşmeyen 'Mert Yazıcıoğlu aşk iddiası' hakkında sessizliğini bozdu.



İLİŞKİYİ KABUL ETTİ



'2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir AVM'de basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 28 yaşındaki güzel oyuncu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayarak, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.