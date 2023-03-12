Ünlü model deprem bölgesine gitti

Güzel oyuncu önceki gün çocuk istismarı ile mücadele için kurulan sivil toplum örgütü ‘UCİM' ile Adıyaman'a gitti. Çocukların eğitim gördüğü sınıflara girip onlarla ilgilenip, oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyip moral ve motivasyon kazanmaları için destek verdi.Popçu Pınar Aylin ile oyuncu Asuman Dabak da Urla'daki TCDD kampında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Onlara hediyeler verip sohbet etti.