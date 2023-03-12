Serdar Ortaç'ın kardeşi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Serkan Ortaç, 2 çocuk babasıydı.Küçük Kardeş Sertaç Ortaç acı haberi “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir” mesajıyla duyurdu.Serdar Ortaç 2019 yılında kardeşi için böyle dua istemişti:“ 'Kardeşim Serkan ,yoğun bakımda 10. günü ,Allah onu çocuklarına bağışlasın..lütfen dua edin, herkes şifa duası ederse yararlı olur. “Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame””Ortaç yaptığı açıklamada kardeşiyle ilgili “2018'in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı. Virüsü buldular. H1N1'miş kardeşim. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…” ifadelerini kullanmıştı.